Злоумышленник убедил ребенка открыть газ в квартире и поджечь его В Северодвинске ребенок чуть не устроил взрыв в квартире из-за звонка мошенника

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Неизвестный злоумышленник по телефону убедил 11-летнего ребенка из Северодвинска в Архангельской области открыть газ в квартире и поджечь его, представившись начальником его отца, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону. Гибели мальчика удалось избежать, поскольку глава семейства вовремя вернулся домой.

11-летний мальчик из города Северодвинска ответил на звонок по мобильному телефону от незнакомого мужчины. Неизвестный убедил ребенка, что звонит начальник его отца. Якобы для проверки газовой системы в квартире злоумышленник склонил ребенка открыть конфорки газовой плиты и поджечь газ, — говорится в сообщении.

Когда отец мальчика вернулся домой, он прервал разговор с неизвестным и проветрил помещение. По факту произошедшего проводится следствие. Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

Ранее председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о внесении на рассмотрение закона, призванного защитить граждан от мобильных мошенников. Озвученные в проекте меры послужат в том числе укреплению антитеррористической безопасности.