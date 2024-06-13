Россиян решили защитить от мобильных мошенников Депутат Пискарев: в ГД внесен законопроект о защите от мобильных мошенников

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В Госдуму внесен законопроект, который позволит существенно сократить возможности для совершения мошеннических действий с использованием мобильной связи, заявил в беседе с NEWS.ru председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, предложенные меры послужат в том числе укреплению антитеррористической безопасности. За нарушение требований предлагается ввести ответственность. Дополнения в КоАП будут предложены отдельной законодательной инициативой.

Внес в Государственную думу совместно с коллегой Антоном Горелкиным законопроект, который поможет укрепить безопасность граждан и существенно сократить возможности для совершения мошеннических действий и других преступлений с использованием мобильной связи, — рассказал Пискарев.

В случае принятия соответствующего закона абонент будет получать оповещение обо всех зарегистрированных на его имя номерах, а также о заключении нового договора. Он сможет приостановить его исполнение, если на самом деле он ничего не заключал.

После заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения о нем для размещения в личном кабинете абонента на едином портале государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»). Депутат предполагает, что это позволит существенно сократить количество сим-карт, полученных мошенническим путем.

Более жесткие требования будут предъявлены к иностранцам. Заключать договоры они смогут только при очном посещении офиса оператора связи или дилера. Будет обязательным прохождение идентификации с использованием биометрических данных.

Предлагается ввести ограничения на количество телефонных номеров, зарегистрированных на одно лицо. Один человек не сможет оформить более десяти сим-карт. Также планируется включить в договор IMEI-код идентификации применяемого устройства.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал, как защититься от мошенников при планировании отдыха. По его словам, делать это лучше через туроператоров. Также рекомендуется проверять сайты, через которые бронируются отели и покупаются билеты.