Мошенники начали звонить россиянам от имени выдуманной медслужбы Мошенники обзванивают россиян от несуществующей «Единой медицинской службы»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Мошенники выдумали «Единую медицинскую службу» и теперь от имени организации звонят россиянам, чтобы получить доступ к Госуслугам и завладеть личными данными, сообщила РИА Новости куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова. Как правило, они интересуются, когда была сделана последняя флюорография, а после сообщают об устаревших данных, которые нужно обновить. Для этого они просят номер СНИЛС или код из СМС.

По словам Храпуновой, выдуманное ведомство может усыпить бдительность, так как единых реестров по многим направлениям стало достаточно много и их упоминание привычно для слуха. Кроме того, аферисты оставляют себе комфортную лазейку от ошибок информационного посыла.

Они звонят жертве с напоминанием, что надо пройти обследование, и, если жертва говорит, что делала недавно, то можно сослаться на ошибку в списках, а если и правда не проходили, то предложить «запись на обследование». В обоих случаях вполне обоснованно, по словам мошенников, «нужен» и СНИЛС, и код из СМС, — отметила Храпунова.

Ранее выпускники из разных регионов России столкнулись с мошенниками, которые стали требовать от них деньги в качестве штрафа за списывание на экзаменах. Зачастую жертвы получают сообщения от аферистов, которые представляются наблюдателями, через мессенджеры. Детей запугивают аннулированием результатов экзаменов.