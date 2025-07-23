«Просто пришла такая мысль»: россиянин жестоко расправился с таксисткой Убивший 38-летнюю таксистку екатеринбуржец рассказал, что сделал это просто так

В Екатеринбурге произошло жестокое убийство таксистки, совершенное 26-летним местным жителем, сообщили в региональном управлении СК. Подозреваемый объяснил свой поступок тем, что ему «просто пришла такая мысль».

Инцидент произошел утром 19 июля на 318-м километре автодороги Пермь-Екатеринбург в Ревдинском районе, там был обнаружен иномарка с телом 38-летней женщины, имевшей множественные ножевые ранения. Оперативно-розыскные мероприятия позволили установить личность предполагаемого преступника — ранее судимого за кражи 26-летнего екатеринбуржца, которого задержали в съемной квартире.

Ранее в подмосковном городе Электросталь произошел жестокий инцидент, где 67-летний местный житель лишил жизни свою знакомую. По данным управления Следственного комитета, трагедия случилась 21 мая, когда женщина находилась в гостях у пенсионера. В ходе возникшего конфликта мужчина нанес смертельный удар по голове, после чего предпринял попытку скрыть преступление — расчленил тело и избавился от останков.

В Ставрополе расследуется другое убийство — 26-летняя женщина была жестоко избита в собственной квартире 4 июля и в тот же день скончалась от полученных травм. Нападавший нанес жертве минимум три удара тяжелым предметом по голове, что привело к черепно-мозговой травме, отеку мозга и обширному кровоизлиянию.