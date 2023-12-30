Убийство отца журналиста Легойды: что известно, кто подозреваемый В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве отца журналиста Владимира Легойды

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

В подмосковном Видном обнаружено тело отца журналиста Владимира Легойды, который также является председателем комиссии по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. Что произошло, задержан ли подозреваемый — в материале NEWS.ru.

Обнаружение тела

По данным СК по Московской области, тело 90-летнего Романа Легойды с многочисленными колото-резаными ранами обнаружили 29 декабря на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе неподалеку от СНТ «Мещерино-Чурилково».

На месте происшествия работали следователи и криминалисты. Был проведен осмотр места убийства, а также другие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Дело об убийстве

Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Ход расследования поставлен председателем СКР Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате СКР, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ)», — заявили в СК.

«Гулял с внуком, ушел за хлебом», криминальный характер убийства

Как рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах, утром 29 декабря Роман Легойда выходил на прогулку с внуком, потом привел ребенка домой и сказал родным, что поедет за хлебом. Мужчина сел в автомобиль и уехал. Около 16:00 его тело было обнаружено на обочине дороги с около 20 ударами ножом, заявил собеседник издания.

«Проезжавший мимо мужчина обратил внимание на стоящую у обочины машину. <...> В данный момент неясно, почему Роман Тимофеевич здесь остановился. Не исключено, что его кто-то выманил из машины», — сказал источник.

Сам Владимир Легойда сообщил RT, что не знает, может ли трагедия быть связана с его деятельностью.

Задержание подозреваемого, кто он

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», — говорится в сообщении.

Позднее в пресс-службе СК РФ уточнили, что задержанным является 25-летний мужчина. По предварительным данным Следственного комитета, он напал на Романа Легойду с «целью завладения его денежными средствами». После убийства подозреваемый похитил у пенсионера 100 тысяч рублей. СК РФ также опубликовал видео допроса подозреваемого.

«Часть похищенных денежных средств обнаружена в ходе обыска в съемной квартире подозреваемого. В настоящее время с ним работают следователи и криминалисты, проводится его допрос», — говорится в заявлении.

Что известно об отце журналиста

В советское время Роман Тимофеевич Легойда жил с семьей в Казахской ССР и работал в системе МВД. В 1990-е годы перебрался в Россию.

Его сын, Владимир Легойда, является церковным, общественным деятелем и журналистом. Он занимает пост председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Читайте также:

Драка в кальянной «Дуть»: что за ОПГ «Сапля», почему полицейский стрелял

Бьют камнями учителей, тушат Вечный огонь: что творят в РФ дети мигрантов