Убийство человека молнией в Краснодаре попало на видео Крымчанин погиб от удара молнией возле овощебазы в Краснодаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В соцсетях опубликовано видео момента удара молнией мужчины возле овощебазы в Краснодаре. Как передает издание 93.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Краснодару, погибшим оказался гражданин Крыма, который приехал на Кубань, чтобы закупится продуктами.

Молния ударила в человека, от чего он мгновенно перестал подавать признаки жизни до приезда скорой помощи, которая приехала спустя несколько минут после случившегося. Погибший — мужчина, покупатель рынка, — заявили в полиции.

Ранее в Адыгее 26-летняя девушка из Новороссийска погибла от удара молнии во время горного похода. В составе группы туристов значились 38 человек. В туристическую программу входил однодневный поход по горной местности.

4 июня в самолет Airbus A350, следовавший рейсом Владивосток — Москва, попала молния. Момент удара показали на мультимедийных экранах в салоне во время трансляции полета. Никто не пострадал, случившееся не повлияло на полет. Молния попала в борт после взлета, сразу после вхождения в плотную облачность.