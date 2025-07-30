Тюленей сбрасывало со скал во время землетрясения на Курильских островах

Тюленей сбрасывало со скал во время землетрясения на Курильских островах

В Сахалинской области на острове Анциферова, который входит в состав Большой гряды Курильских островов, во время землетрясения тюленей сбрасывало со скал, сообщает Telegram-канал «Уважаемые пассажиры», публикуя соответствующее видео. Подземные толчки также сталкивали каменные валуны с гор.

На кадрах видно, как большая стая тюленей собралась на скальном берегу острова. Землетрясение начало сбрасывать камни с покатого склона. Часть животных опрокинуло в воду подземными толчками, другие в страхе спрыгивали сами.

Ранее правительство Сахалинской области ввело режим ЧС в Северо-Курильском районе после мощного землетрясения и последовавшего за ним цунами. Стихийное бедствие уже привело к затоплению территории города и рыбоперерабатывающего предприятия «Алаид».

Сильное землетрясение магнитудой 7,1 было зарегистрировано утром 30 июля в 150 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. По данным Геофизической службы РАН, эпицентр находился на глубине 17 км. По словам местных жителей, землетрясение длилось дольше, чем обычно — не менее семи минут.