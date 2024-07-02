Тысячи мертвых креветок усыпали берег в российском регионе Под Владивостоком на берег выкинуло тысячи мертвых креветок

Фото: Ingo Wagner/dpa/Global Look Press

На берег Амурского залива недалеко из Владивостока выбросило тысячи мертвых креветок, сообщает Telegram-канал «Новости Приморья». На снятых местным жителем кадрах можно увидеть, что ракообразные лежат на протяжении десятков метров береговой линии, а также в самой воде.

Канал сообщает, что вероятной причиной массовой гибели креветок мог стать резкий прогрев воды или действие токсичных водорослей. Там отметили, что июль в Приморье начался с жары: временами столбики термометров достигают отметки 30 градусов. Официальных комментариев в Министерстве природы Приморского края пока не давали.

В апреле берег реки Восточный Дагомыс покрылся сотнями мертвых рыб и выдр. Местные жители уверены, что она отравлена: недавно люди заметили свечение ярко-малиновой жижи в неизвестной трубе. Вскоре вода потемнела и вспенилась, вследствие чего рыба и другие речные обитатели начали гибнуть.

Ранее неподалеку от американского города Сан-Франциско на берег выбросило череп огромного морского существа. На кадрах, которые очевидцы публиковали в соцсетях, видно, что его длина составляет не менее двух метров. Эксперты из Музея естественной истории в Санта-Круз полагают, что это кость кита или финвала. Однако останки слишком сильно разложились, чтобы их можно было идентифицировать.