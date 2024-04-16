Тысяча коров может утонуть из-за аномальных паводков в Оренбуржье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тысячу коров затапливает в Оренбургской области в связи с сильнейшими паводками, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, в зоне бедствия оказалась ферма, которая является основным поставщиком молока в школы и детские сады Орска, а также больницы Оренбуржья и соседних областей.

Паводок уже добрался до территории предприятия, животные находятся по копыта в воде. Корм для коров подвозят на тракторе, вывезти их из фермы пока нет возможности. Вода полностью окружила ферму из-за того, что земляная насыпь не справляется с паводками. За прошедшую ночь уровень притока Урала — Сакмары увеличился на 43 сантиметра.

Ранее депутат Государственной думы от Оренбургской области Нина Останина заявила, что говорить о возвращении жителей Орска в дома после наводнения преждевременно. По ее словам, вода постепенно уходит, но она проникла глубоко в землю и успела вымыть значительный слой, а также затронула кладбища и скотомогильники. Парламентарий Владимир Кошелев, в свою очередь, подчеркнул, что наблюдается только незначительное снижение уровня воды, поэтому необходимо дождаться, когда пройдет стихия.

Врач-патолог Жанна Шмидт ранее заявил, что затопление в Орске грозит распространением гепатита А. Она подчеркнула, что опасность возникновения инфекций появляется из-за фекальных стоков и попадания канализационных вод в водоемы и водозаборы. Врач напомнила, что защититься от гепатита А поможет вакцинация.