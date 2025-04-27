«Тверской стрелок» рассказал о шансе предотвратить трагедию Убивший 9 человек под Тверью стрелок заявил, что его могли остановить извинения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Егоров, убивший девять человек в поселке Редкино Тверской области, заявил, что не собирался лишать жизни потерпевших, сообщило РИА Новости. Мужчина взял в руки оружие не с целью совершить преступление.

По версии осужденного, он взял карабин, чтобы добиться извинений, однако в ответ, как утверждает Егоров, к нему продолжили проявлять агрессию и попытались побить. В результате, по его словам, выстрелы произошли непроизвольно, из-за испуга.

Трагедия случилась в июне 2017 года в дачном кооперативе «50 лет Октября» в поселке Редкино, где были найдены тела восьми человек, еще одну жертву обнаружили в машине. Все погибшие получили огнестрельные ранения. Избежать расправы удалось только одной девушке, которая вызвала полицию.

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