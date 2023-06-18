Туристы из Москвы пропали в горах Карачаево-Черкесии Спасатели в КЧР выдвинулись на поиск группы потерявшихся туристов из Москвы

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

В Карачаево-Черкесии перестала выходить на связь группа туристов из Москвы, которая отправилась в село Нижний Архыз. Об их исчезновении в экстренные службы сообщил отец одной из участниц похода. На поиски людей отправлены спасатели. Эту информацию приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

8 июня в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КЧР поступило обращение от гражданина о том, что его дочь 1983 года рождения, участница зарегистрированной туристической группы в составе четырех человек из города Москвы, не выходит на связь, — рассказали в пресс-службе.

На поиски пропавших было отправлено Архызское поисково-спасательное подразделение в составе трех человек и одной единицы специальной техники. Известно, что туристы выдвинулись на маршрут 12 июня, они вышли из поселка Архыз и 21 июня намеревались дойти до села Нижний Архыз Зеленчукского района.

В настоящее время спасатели обследовали долину реки Дукки и озеро Семицветное. Туристы не обнаружены. Поиски продолжатся утром в понедельник, 19 июня.

Ранее сообщалось, что поиски туриста из Тулы, который пропал на Эльбрусе, завершились трагически. 3 марта на высоте 5000 метров спасатели обнаружили тело 37-летнего Сергея Гаврикова. Он отправился на восхождение без соответствующей экипировки и только в кроссовках. На кадрах, опубликованных в интернете, видно, что с собой у него был только небольшой рюкзак.

Также стало известно, что 26-летняя девушка из Новороссийска погибла от удара молнии во время горного похода в Адыгее. Стихия застала туристическую группу в районе Абадзешского перевала. Смерть наступила мгновенно. ЧП произошло 10 июня. В составе группы туристов значились 38 человек. В туристическую программу входил однодневный поход по горной местности.