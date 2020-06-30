Тульские силовики задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

https://static.news.ru/photo/697ae7e0-bab1-11ea-8e38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки. Ребёнок накануне исчез в посёлке Бородинский Киреевского района Тульской области, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Его обнаружили мёртвым 28 июня 2020 года.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Расследованием занимается Главное СУ СК.

В рамках его (уголовного дела. — NEWS.ru) расследования следователями центрального аппарата Следственного комитета установлен 38-летний ранее неоднократно судимый мужчина, подозреваемый в совершении убийства. На данный момент мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, — пояснила Петренко.

Следствие ходатайствует об аресте фигуранта. По делу назначен комплекс необходимых экспертиз. Следователи центрального аппарата продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления в отношении девочки.

Погибшую искали сотрудники следственного управления СК России по Тульской области, региональных ГУ МЧС, УМВД, Росгвардии, УФСИН, 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Её тело обнаружили в лесопосадке.

По предварительным данным, школьница познакомилась с своим вероятным убийцей в социальных сетях. По данным портала «Тульские новости», мужчина недавно освободился из колонии. Он несколько раз был судим за грабёж и нанесение тяжких телесных повреждений. Жители посёлка считают, что фигурант «всю жизнь сидел» и местные его не знали.

Как сообщили на сайте ведомства, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти девочки. Следствие работает над картиной происшествия.

NEWS.ru сообщал ранее, что в России резко возросло число изнасилований в 2020 году. Оно увеличилось на 72,1% по сравнению с январём 2019 года.