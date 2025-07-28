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28 июля 2025 в 10:56

Трое задержанных на Кубани мужчин согласились совершать теракты за $200–250

Спецслужбы Украины обещали задержанным за подготовку диверсий на Кубани $200–250

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Трое мужчин, задержанные за подготовку терактов и диверсий в Краснодарском крае, признали вину, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ. Злоумышленники пояснили, что согласились работать на украинские спецслужбы за вознаграждение в размере $200–250 (около 16–20 тысяч рублей) — такую сумму Киев обещал выплачивать за каждую успешную атаку.

Посредством мессенджера Telegram по своей инициативе установил контакт с пользователем <…>, который предложил мне за денежное вознаграждение в размере $200 осуществить поджог одного из объектов железнодорожной инфраструктуры и вышки сотовой связи, — сказал на допросе один из задержанных.

Другие участники группы признались, что в июне 2025 года пытались поджечь вышку сотовой связи в станице Варенковской. По их словам, куратор из Telegram обещал им по $200–250 за каждый успешный поджог оборудования на железной дороге. Один из фигурантов отметил, что получил предложение о диверсии от знакомого, который, в свою очередь, действовал по указанию своего украинского куратора.

Об инциденте стало известно ранее — отмечалось, что среди задержанных оказались двое россиян и один мигрант. По информации ведомства, их завербовали через Telegram-канал. За реализацию преступных планов им обещали деньги в криптовалюте. По данному факту возбуждены уголовные дела.

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