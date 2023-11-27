Три судна столкнулись в Керченском проливе во время шторма

Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Три корабля столкнулись в акватории Керченского пролива из-за шторма, пишет Telegram-канал SHOT. По данным Telegram-канала, накануне около 21:00 мощные волны сбили суда «Матрос Шевченко», «Матрос Позынич» и «Кавказ-5», никто из людей не пострадал.

По информации SHOT, «Матрос Шевченко» пытался выйти в открытое море, однако управлять кораблем было невозможно. Сильные порывы ветра подтолкнули его на «Матроса Позынича», это судно не смогло сманеврировать от удара. После этого корабли понесло на теплоход, снявшийся недавно с якоря.



Как сообщает канал, лишь спустя 20 минут с момента аварии суда смогли отдалить друг от друга на безопасное расстояние. Корабли получили несущественные повреждения, разливов топлива и загрязнения воды удалось избежать.

Ранее сухогруз Blue Shark сорвало с якорей и выбросило на мель в Анапе. Случилось это из-за штормового ветра. Судно находилось под погрузкой ячменя для Египта в морском порту Тамань. После получения штормового предупреждения перешло на якорную стоянку. Сейчас специалисты разрабатывают план спасательной операции.

Один из очевидцев назвал случившееся удивительным зрелищем. По его словам, на сухогруз приехали посмотреть много людей. Не помешал даже сильный ветер.