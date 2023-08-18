В Донецке на боеприпасе подорвались три строителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое строителей стали жертвами подрыва на неопознанном взрывном устройстве в центре Донецка, передает ТАСС со ссылкой на представителя ДНР. Еще трое получили ранения.

Трое строителей погибли, еще трое ранены при детонации неизвестного боеприпаса вблизи школы № 5, расположенной в районе Крытого рынка в центре Донецка, — цитирует агентство представителя экстренных служб региона.

Ранее в центре Донецка, рядом с лицеем № 5 на Школьном бульваре, произошел другой взрыв, в результате которого погибли три человека. Инцидент случился около 20:00. Несколько пострадавших были госпитализированы сразу после происшествия. На месте взрыва также работают экстренные службы и специалисты по взрывотехнике, которые исследуют причины произошедшего. По предварительной информации, взрыв мог вызвать снаряд, который сбросили с беспилотного летательного аппарата.

Ранее Минобороны России подтвердило, что Украина в очередной раз предприняла попытку террористической атаки на Москву с помощью беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел около 04:00 по московскому времени 18 августа. После воздействия сил противовоздушной обороны России беспилотник изменил траекторию и рухнул. Падение произошло на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной в Москве. В результате атаки жертв и возгораний нет.