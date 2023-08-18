Три человека погибли в результате взрыва в центре Донецка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Донецка произошел взрыв, в результате которого погибли три человека, передает РИА Новости со ссылкой на слова очевидцев. Инцидент случился около 20:00 рядом с лицеем № 5 на Школьном бульваре.

Несколько пострадавших были госпитализированы сразу после происшествия. На месте взрыва работают экстренные службы и специалисты по взрывотехнике, которые исследуют причины произошедшего. По предварительной информации, взрыв мог вызвать снаряд, который сбросили с беспилотного летательного аппарата.

Как сообщили ранее в организации, украинские военные более 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В результате нападений ВСУ ранения получили четыре человека в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также в Еленовке. Кроме этого, украинская армия совершила три обстрела из артиллерии 155 миллиметров на Ясиноватском направлении, на Светлодарском направлении зафиксировано четыре атаки. Всего было выпущено 217 различных снарядов. При этом под огнем оказались восемь населенных пунктов ДНР. В предыдущие сутки ВСУ обстреляли территорию республики 61 раз.