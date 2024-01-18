Третий ребенок погиб после взрыва газа в доме в Махачкале

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число жертв взрыва газа и последующего пожара в частном доме в Махачкале увеличилось до трех, сообщили в пресс-службе Республиканской клинической больницы (РКБ). От полученных травм скончалась девочка.

Не стало девочки, пострадавшей при хлопке газовоздушной смеси в частном доме Махачкалы. По словам врачей, ребенок получил раны, несовместимые с жизнью. К сожалению, несмотря на своевременно оказанную врачами ожогового центра РКБ имени А.В.Вишневского помощь, спасти ребенка не удалось, — сообщили в РКБ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия, связанного с нарушением требований пожарной безопасности. Министерство энергетики республики отметило, что дом был незаконно подключен к газопроводу, что привело к утечке газа.

Ранее в Ростовской области при пожаре на Шахтинском полиэфирном заводе пострадали девять человек. По предварительным данным, три человека получили ожоги, у них диагностировали контузию, остальные получили переломы и раны. Пожар на предприятии потушили, площадь возгорания составила 360 квадратных метров. Предположительно, причиной ЧП могло стать короткое замыкание в цехе, где производили подушки и матрасы.