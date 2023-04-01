Омский третьеклассник принес на урок гранату

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученик третьего класса одной из школ Омска принес на урок гранату, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». В школу были вызваны саперы и сотрудники полиции, которые вынесли боеприпас из учебного заведения. По информации канала, силовики до сих пор не сообщили, была ли это учебная или настоящая граната. Родители других детей связывают это с тем, что отец мальчика является влиятельным сотрудником МЧС.

Как указывает издание, боеприпас школьник принес в рюкзаке и неожиданно достал гранату на уроке. Он сфотографировал ее и отправил матери, после чего в родительском чате началась паника.

Родители одноклассников мальчика считают, что историю замяли из-за широких связей родителей третьеклассника в силовых структурах. Мать мальчика сообщила, что он нашел гранату на улице в пакете, о чем и было сообщено в полицию.

В конце марта в селе Таштак Кара-Сууйского района в Киргизии школьники отравились из-за распыленных одноклассником духов. Ученики были доставлены в Ошскую детскую областную больницу. Врач-аллерголог медицинского учреждения заявил, что шестой класс школы № 101 был доставлен практически в полном составе. Кроме того, в больницу привезли несколько учеников из параллельного класса.

Ранее в одной из американских школ полицейские задержали шестилетнего мальчика, который выстрелил в учительницу начального класса в штате Вирджиния. Как рассказал ребенок, все началось со словесной перепалки между ним и учительницей.