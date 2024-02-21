Тренера из Татарстана обвинили в издевательствах над детьми-хоккеистами Mash: тренера «Нефтяника» обвинили в издевательствах над детьми-хоккеистами

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Родители детей-хоккеистов пожаловались на тренера из альметьевской спортшколы «Нефтяник» в Татарстане, который, по их словам, бьет и унижает юных игроков, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По его данным, прошлой осенью против мужчины возбудили уголовное дело по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

По данным канала, речь идет о тренере Халиме Нигматуллине, родители рассказывают, что он в состоянии алкогольного опьянения кричал на ребят матом и оскорблял, кроме того, на сборах в Нижегородской области тренер дал одному из парней подзатыльник, это действие попало на камеру видеонаблюдения.

При этом тренерский совет пришел к выводу, что удар был дружеским и связан с отсутствием дисциплины у детей. После этого Нигматуллина повысили, он продолжает работать.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что в Санкт-Петербурге детский тренер по кикбоксингу избил бывшую возлюбленную, бросил ее в канаву и пытался закопать в снегу. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа со смещением. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.