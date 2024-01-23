Детский тренер избил и пытался закопать в снегу экс-возлюбленную Жительница Петербурга обвинила детского тренера в избиении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге детский тренер по кикбоксингу избил бывшую возлюбленную, бросил ее в канаву и пытался закопать в снегу, сообщает Telegram-канал Baza. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа со смещением. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Как пишет канал, пара рассталась в сентябре 2023 года. Отмечается, что мужчина переживал разрыв крайне болезненно, поскольку оставил ради возлюбленной свою семью. С тех пор он активно ее преследовал: караулил у дома, стоял под окнами, стучался в дверь, писал ей сообщения в чате Сбербанка, поскольку был заблокирован во всех мессенджерах. Женщина просила бывшего оставить ее в покое, так как он пугал ее ребенка, но он продолжал ее преследовать.

Пострадавшая рассказала, что 14 января мужчина вместе с матерью пытались попасть домой к женщине, а также кричали и оскорбляли ее. Ей пришлось несколько раз вызывать полицию, но преследователю удалось скрыться.

Конфликт достиг кульминации 15 января. Мужчина подкараулил экс-возлюбленную у подъезда и предложил выяснить отношения в машине. Женщина села в автомобиль, после чего злоумышленник стал увозить ее в неизвестном направлении. По словам пострадавшей, он пытался расстегнуть ей молнию на штанах, после вытащил из машины и ударил по лицу. Затем он схватил ее за волосы и толкнул в канаву, где стал засыпать снегом. Женщине удалось сбежать, когда нападавший отвлекся.

Избитая дошла до отделения полиции, но заявление у нее не приняли, попросив сперва зафиксировать травмы. Полиция взялась за дело лишь 18 января. О возбуждении уголовного дела не сообщается.

Ранее пьяный житель Москвы избил годовалую дочь. Его 25-летняя гражданская жена и мать девочки написала заявление в полицию. В нем она указала, что мужчина дважды ударил ребенка по лицу.