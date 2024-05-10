Трехлетняя девочка упала в емкость со сточной водой под Тверью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Тверской области трехлетняя девочка упала в емкость для сточных вод, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, ребенок находился в гостях у родственников вместе с матерью.

Инцидент произошел 9 мая. Девочка ненадолго осталась без присмотра на территории частного домовладения и упала в емкость со сточной водой. Позднее ребенка обнаружил хозяин дома. Пострадавшую госпитализировали, ей оказывается медицинская помощь.

В связи с происшествием организована проверка. Правоохранители выяснят, соблюдались ли требования федерального законодательства о несовершеннолетних.

Ранее жительница Клинцов в Брянской области сообщила, что на ее машину упало сухое дерево, стоящее вдоль трассы. Она отметила, что в этот момент двигалась по шоссе вместе с ребенком. Они чудом остались живы, добавила женщина. Пострадавшая пожаловалась, что дорожные службы и лесхоз отказываются брать на себя ответственность.

До этого в городе Краснокамске Пермского края павильон на остановке общественного транспорта снесло ветром, после чего он придавил школьника. Местные жители предположили, что причиной инцидента стала не только непогода, но и ржавое крепление конструкции. Пострадавшего госпитализировали, подробности о его состоянии не сообщаются.