Снесенная ветром остановка придавила школьника в Краснокамске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Павильон на остановке общественного транспорта в городе Краснокамске Пермского края снесло ветром, после чего он придавил школьника. Местные жители предполагают, что ЧП произошло не только от ветра, но и из-за ржавого крепления, передает Telegram-канал Ural Mash.

Фото с места происшествия опубликовал паблик «Сплетни Краснокамск». Ural Mash пишет, что скорая ехала к школьнику около 40 минут. Затем его госпитализировали с ушибами. На кадрах с места ЧП видно, что крепления основательно разрушены ржавчиной. В пресс-службе краевого Минздрава пояснили Properm.ru, что на данный момент информации о таком вызове нет.

Днем ранее в Воронежской, Белгородской, Липецкой и Тульской областях бушевал ураган с проливными дождями. Ветер валил деревья на припаркованные машины и детские площадки. Кроме того, одно из деревьев проткнуло пассажирский автобус с людьми. Накануне мощный ураган накрыл город Уфу в Башкирии, в результате стихии были вырваны деревья, дорожные знаки, повреждены автомобили. Также пострадала по крайней мере одна местная жительница.