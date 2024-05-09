Россиянку с ребенком придавило сухим деревом Сухое дерево упало на машину с женщиной и ребенком в Брянской области

Фото: АГН «Москва»

Жительница Клинцов в Брянской области сообщила, что на ее машину упало сухое дерево, стоящее вдоль трассы. В группе «Подслушано Клинцы» она рассказала, что проезжала в тот момент по шоссе с ребенком. По словам женщины, она с дочерью чудом остались живы.

На мою машину упало сухое дерево, был солнечный безветренный день. Мы с дочерью чудом остались живы. Дорожники, лесхоз на себя брать ответственность отказываются, — поделилась пострадавшая.

По словам женщины, из-за разгильдяйства чиновников она несет огромные убытки. Администрация регулярно отчитывается о проделанной работе, однако «все красиво» лишь на бумаге, добавила она. В частности, сухие деревья вдоль трассы ежесекундно подвергают опасности огромное количество людей, указала пострадавшая.

Ранее сообщалось, что павильон на остановке общественного транспорта в городе Краснокамске Пермского края снесло ветром, после чего он придавил школьника. Местные жители предполагают, что ЧП произошло не только от ветра, но и из-за ржавого крепления. На кадрах с места ЧП видно, что крепления основательно разрушены ржавчиной. По данным СМИ, ребенок был госпитализирован.