Трехлетняя девочка погибла в ДТП под Магнитогорском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинской области на автодороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибла трехлетняя девочка, сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. По предварительным данным, виновником ДТП оказался водитель «Ниссан Фуга», лишенный водительских прав.

09 декабря 2023 года в 19:10 на первом километре автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск водитель, управляя «Ниссан Фуга», допустил занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «БМВ Х3», — заявили в УГИБДД.

В результате погибла девочка трех лет, которая находилась в «Ниссан Фуга». Ее смерть зафиксировали по дороге в больницу врачи скорой помощи. Водитель «Ниссан Фуга» был госпитализирован с различными травмами.

Ранее семь человек пострадали в результате столкновения школьного автобуса и автомобиля в Нефтекамске. Инцидент произошел на объездной дороге Ташкиново — Нефтекамск. В салоне автобуса находились 10 детей в возрасте от 13 до 14 лет, а также один сопровождающий. Они ехали на конкурс. Причиной происшествия стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу. В больницу доставили троих детей из автобуса и четверых взрослых из Lada Largus, остальных детей врачи осмотрели на месте.