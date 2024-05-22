Трех подростков задержали за диверсию на железной дороге в Кузбассе В Кузбассе полиция задержала трех 16-летних россиян за поджог релейного шкафа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кемеровской области МВД и ФСБ задержали трех 16-летних подростков за поджог релейного шкафа на Западно-Сибирской железной дороге, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО. Отмечается, что они совершили преступление за обещанные незнакомцем 60 тысяч рублей. Инцидент произошел на перегоне станций Бачаты — Артышта-1.

В результате оперативно-разыскных мероприятий транспортные полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ России установили и задержали троих подозреваемых в городе Белово. Ими оказались 16-летние местные жители, — говорится в сообщении.

Ранее в Смоленской области правоохранители задержали подростков, совершивших поджог релейных шкафов на перегоне Гусино — Красное главного хода Московской железной дороги. Несовершеннолетние признались, что пошли на преступление ради денежного вознаграждения по заданию, полученному в одном из мессенджеров. Материалы переданы следователям.

Ранее в Тюменской области арестовали двух подростков по факту диверсии на железнодорожной станции. По данным следствия, несовершеннолетние подожгли локомотив, а до этого пытались совершить поджог трех релейных шкафов. Во время допросов выяснилось, что подростки действовали по указанию лиц, с которыми они познакомились в социальных сетях. Неизвестные обещали выплатить несовершеннолетним денежное вознаграждение за совершение поджогов.