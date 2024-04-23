Под Смоленском задержаны подростки, поджигавшие релейные шкафы за деньги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Смоленской области сотрудники регионального управления ФСБ и линейного отдела МВД на станции Смоленск задержали подростков, которые 17 апреля совершили поджог релейных шкафов на одном из перегонов главного хода Московской железной дороги, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ. По данным службы безопасности, несовершеннолетние признались, что пошли на преступление ради денежного вознаграждения.

Установлены трое несовершеннолетних жителей Краснинского района. Юноши признались в содеянном и рассказали, что совершили поджог релейных шкафов за денежное вознаграждение по заданию, полученному в одном из мессенджеров. В настоящее время молодые люди задержаны, — говорится в сообщении.

Отмечается, что поджог произошел на перегоне Гусино — Красное главного хода Московской железной дороги. В службе безопасности добавили, что материалы дела переданы следователям, устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее в Тюменской области арестовали двух подростков по факту диверсии на железнодорожной станции. По данным следствия, несовершеннолетние подожгли локомотив, а до этого пытались совершить поджог трех релейных шкафов. Во время допросов выяснилось, что подростки действовали по указанию лиц, с которыми они познакомились в социальных сетях. Неизвестные обещали выплатить несовершеннолетним денежное вознаграждение за совершение поджогов.