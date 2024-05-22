Трамвай с пассажирами вспыхнул на путях в Екатеринбурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге в 07:40 на улице Титова загорелся трамвай первого маршрута, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Пламя охватило последний вагон состава. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Очевидцы сообщают, что вагон был обесточен.

30 человек были эвакуированы из горящего трамвая. По предварительной версии, один человек получил ранения. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, обгорела обшивка двух вагонов. Самостоятельно спаслись 30 пассажиров. В тушении пожара участвовали девять сотрудников и две единицы техники. Пожар уже ликвидирован.

Ранее пятилетняя девочка погибла в пожаре, вспыхнувшем в квартире жилого дома в Рязани. По данным МЧС, родители ребенка на момент происшествия спали. Региональное управление Следственного комитета проводит по данному факту доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Также крупный пожар вспыхнул в торговом комплексе «Гран Плюс» на улице Плещеева в московском районе Бибирево. По предварительным данным, предварительно, очаг возгорания находится в магазине «Смешные цены».