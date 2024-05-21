Крупный торговый комплекс горит на севере Москвы Торговый комплекс «Гран Плюс» горит в московском районе Бибирево

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крупный пожар вспыхнул в торговом комплексе «Гран Плюс» на улице Плещеева в московском районе Бибирево, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, предварительно, очаг возгорания находится в магазине «Смешные цены».

На опубликованных кадрах видно, как черный дым валит прямо из окон. На место прибыл наряд пожарных.

В пресс-центре управления МЧС России по Москве подтвердили NEWS.ru, что пожар вспыхнул в здании по адресу улица Плещеева, дом 4, корпус 1. В ведомстве пояснили, что произошло возгорание товаров народного потребления. Пожар уже ликвидирован, данных о пострадавших не поступало.

20 мая мощный пожар вспыхнул в ресторане на улице Краснодарской в столичном районе Люблино. По данным МЧС, горели ресторан и банкетный зал «Ашкым». Все сотрудники и посетители ресторана смогли покинуть его на момент пожара, их было 12 человек. На место происшествия быстро прибыли экстренные службы. Позднее в пресс-службе столичного управления МЧС России заявили, что пожар был успешно локализован силами 54 специалистов и 16 единиц спецтехники.

До этого пожар зафиксировали в здании на востоке Москвы, где расположена управа района Соколиная Гора. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. Из здания эвакуировали пять человек. Огонь охватил мебель и внутреннюю отделку постройки, затем распространился по перекрытиям и перекинулся на кровлю. Пожару присваивали второй ранг сложности.