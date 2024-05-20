Пожар охватил здание ресторана в Люблино

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Мощный пожар вспыхнул в ресторане на улице Краснодарской в столичном районе Люблино, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным МЧС, горят ресторан и банкетный зал «Ашкым».

Площадь — 200 квадратов. Сейчас у здания частично обрушилась кровля, — говорится в сообщении.

По информации канала, все сотрудники и посетители ресторана смогли покинуть его на момент пожара, их было 12 человек. На месте происшествия работают экстренные службы. Позднее в пресс-службе управления МЧС России по Москве заявили, что пожар был успешно локализован, его ликвидируют 54 специалиста и 16 единиц спецтехники.

Ранее пожар зафиксировали в здании на востоке Москвы, где расположена управа района Соколиная Гора. Площадь возгорания составила около 800 квадратных метров. Из здания эвакуировали пять человек.

До этого в городе Зеленограде Московской области эвакуировали торгово-развлекательный центр «Зеленопарк». Причиной стало анонимное сообщение о минировании. В центре прозвучало сообщение с просьбой покинуть здание. Посетители покинули «Зеленопарк» без паники.

Также крупный пожар возник в районе поселка Юбилейный в Луганске. Очевидцы сообщили о том, что возгоранию предшествовал взрыв. Позднее в силовых структурах уточнили, что использовалась ракета французского производства. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.