Пожар начался в здании управы Соколиной Горы в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел в здании на востоке Москвы, где расположена управа района Соколиная Гора, рассказали ТАСС в оперативных службах. Площадь возгорания составляет около 800 квадратных метров. Из здания эвакуировали пять человек.

Уточняется, что огонь охватил мебель и внутреннюю отделку постройки, затем распространился по перекрытиям и перекинулся на кровлю. Пожару присвоили второй ранг сложности.

Ранее в Новосибирской области произошел пожар на мусорном полигоне, который находится между городом и поселком Верх-Тула. На место ЧП были направлены 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

До этого в Приморском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в промышленной зоне, его площадь достигла 100 квадратных метров. Пресс-служба МЧС по Северной столице и Ленобласти информировала, что очаг возгорания находился в одном из цехов. В результате происшествия никто не пострадал. В ликвидации возгорания было задействовано семь единиц спецтехники, а также 30 человек личного состава.

Кроме того, в Краснодарском крае загорелся склад овощебазы. Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 49 специалистов и 11 единиц техники МЧС России.