Трамвай отрезал голову мужчине в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге трамвай отрезал голову мужчине, который оказался на трамвайных путях, сообщает РЕН ТВ. По словам очевидцев, трамвай не задел мужчину. По данным телеканала, погибший был пьян и сам упал на трамвайные пути.

По данным телеканала, авария произошла в Приморском районе города, обстоятельства случившегося выясняются. В местной группе в соцсети «ВКонтакте» говорится, что авария произошла на улице Савушкина.

Ранее сообщалось, что трамвай на полном ходу сбил невнимательного велосипедиста в Санкт-Петербурге. Отмечается, что мужчина поехал через дорогу наискосок и на красный сигнал светофора. Под колёса он не попал чудом — после удара и проезда по асфальту его отправили в больницу с травмами средней тяжести.

До этого девушка-зацепер упала с трамвая и попала под колёсную пару в Екатеринбурге. Она умерла до приезда скорой.