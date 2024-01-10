Тонувшего в Байкале северного оленя спасли в Бурятии

Фото: t.me/burprirodnadzor

Сотрудники Бурприроднадзора спасли самца северного оленя, тонувшего в озере Байкал, сообщает пресс-служба ведомства. После оказания помощи животное было отпущено на волю.

Спасли дикого северного оленя! Оперативно вызволили дикое животное из вод Северного Байкала, — говорится в сообщении.

Ведомство опубликовало видео с места происшествия. В начале ролика видно, как олень безуспешно пытается выбраться из воды, а затем, уже спасенный работниками Бурприродназора, лежит на снегу. Через некоторое время он поднялся и ушел.

Ранее сообщалось, что в Орле сотрудник МЧС России спас собаку, которая провалилась под лед в местном водоеме. Спасателей вызвала хозяйка животного. Один из них проявил смекалку и воспользовался надувной «ватрушкой», чтобы добраться до собаки по неокрепшему льду.

До этого похожий случай произошел в Подмосковье. Там спасателям пришлось ползти по льду, а после окунуться в образовавшуюся лунку, чтобы спасти собаку. Хозяина животного найти не удалось, поэтому собаку забрала женщина, вызвавшая спасателей.