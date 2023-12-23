Надувная «ватрушка» и смекалка спасателя сохранили жизнь собаке в Орле В Орле сотрудники МЧС России спасли провалившуюся под лед собаку

Фото: Sergei Zaitsev/Russian Look/Global Look Press

В Орле сотрудник МЧС России спас собаку, которая провалилась под лед в местном водоеме, сообщает служба в своем Telegram-канале. Мужчина проявил смекалку, воспользовавшись надувной «ватрушкой», что позволило сохранить жизнь животному.

Местная жительница гуляла с собакой, в какой-то момент питомец оказался на льду, а затем провалился. Перепуганная женщина вызвала спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС оценили ситуацию и пришли к выводу, что просто так подойти к животному не получится: слишком неокрепший лед и большое расстояние от берега.

Тогда один из сотрудников службы попросил у детей, гулявших рядом с рекой, надувную «ватрушку», чтобы добраться до находящегося в западне питомца. Животное успешно доставили на берег и передали хозяйке.

Ранее пожарные спасли собаку и кота из горящей квартиры в Кемеровской области. Питомцев извлекли из задымленного помещения в бессознательном состоянии. Им сделали непрямой массаж сердца, после чего животные пришли в чувство.

Также сообщалось, что кинологи МЧС России извлекли из-под завалов жилого дома на Гороховой улице в Санкт-Петербурге несколько хомяков. На месте использовали специально обученных собак для поиска пострадавших. В какой-то момент они залаяли, учуяв грызунов.