Сотрудники МЧС спасли провалившуюся под лед собаку в Подмосковье

Фото: Социальные сети

Сотрудники МЧС спасли собаку, которая провалилась под лед в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Readovka. По его данным, специалистов вызвала неравнодушная местная жительница, женщина забрала животное домой.

Инцидент произошел в Павловском Посаде, девушка гуляла со своим питомцем и заметил, как в воде барахтается собака. Неравнодушная прохожая вызвала сотрудников МЧС.

Достать пса из воды оказалось непросто, специалисту пришлось ползти по льду, а после окунуться в образовавшуюся лунку. Благодаря спецодежде спасатели достали коллегу вместе с замерзшим питомцем. Хозяина пострадавшей собаки сразу найти не удалось, ее забрала женщина, которая обратилась за помощью.

Ранее в подмосковном Подольске спасли собаку, упавшую в канализационный люк и застрявшую между трубами. Пес провел там два дня, прежде чем его вытащили на поверхность. Спасательная операция длилась несколько часов, а затем животное передали хозяйке. По ее словам, питомец был напуган произошедшим, но не пострадал.

До этого в Санкт-Петербурге домашний кот провалился в вентиляционную шахту многоэтажки. Для его спасения сотрудникам МЧС пришлось пробивать дыру в стене одного из подъездов. Кот не пострадал и отделался испугом.