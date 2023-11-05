Опубликовано видео вызволения кота из вентиляции петербургского подъезда Спасатели продырявили стену подъезда в Петербурге для спасения кота

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В Санкт-Петербурге спасатели были вынуждены проделать дырку в стене подъезда многоэтажки, чтобы спасти свалившегося в вентиляционную шахту кота, передает 78.ru со ссылкой на МЧС. Инцидент произошёл в парадной дома № 27 на Таллинской улице.

В извлечении животного основное участие принимала сотрудница, которая призналась прямо во время спасательной операции, что ее трясет. Хозяева поясняли, что, исследуя жилище, кот забрался в вентиляцию, пополз по трубам и провалился. В итоге животное отделалось испугом.

Ранее в Москве волонтеры вытащили ворона из вентиляции в квартире. В операции по освобождению птицы участвовали члены общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв». Птица застряла в вентиляционной системе и при этом запуталась в проводах. Спасатели сфотографировались с вороном и отпустили его через открытое окно.

До этого в подмосковной Кашире сотрудники Мособлпожспаса вытащили дворовую собаку из узкого проема между гаражами, где она застряла вверх лапами. Вызвали спасателей местные жители, которые заметили пса, когда чинили крышу своего гаражного бокса.