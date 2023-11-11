Застрявшую в канализационном люке собаку спасли в Подольске

Фото: Администрация г.о. Подольск

В подмосковном Подольске спасли собаку, упавшую в канализационный люк и застрявшую между трубами, сообщает пресс-служба городской администрации. Пес провел там два дня, прежде чем его вытащили на поверхность.

Такса по кличке Савелий случайно упала в люк во время прогулки. Хозяйка 12-летнего животного пыталась достать собаку самостоятельно, а также обращалась в различные организации, но помочь ей там не смогли.

В итоге женщина сообщила о случившемся в городскую администрацию, и на помощь ей и ее питомцу пришли сотрудники Подольского комбината благоустройства, теплосети. Они применили тяжелую технику, чтобы сдвинуть бетонные блоки и вызволить собаку из ловушки.

Спасательная операция длилась несколько часов, а затем Савелия передали хозяйке. По ее словам, питомец был напуган произошедшим, но не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге домашний кот провалился в вентиляционную шахту многоэтажки. Для его спасения сотрудникам МЧС пришлось пробивать дыру в стене одного из подъездов. Кот не пострадал и отделался испугом.