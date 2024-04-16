Тигрята из Мариупольского зоопарка впервые вышли к людям

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Тигрята из Мариупольского зоопарка впервые вышли к людям, передает ОТР. Животные появились на свет 5 февраля. Им уже дали имена: мальчика назвали Тесеем, а двух девочек — Клепой и Маркизой.

Тут две девочки и один мальчик. Мальчика Тесей зовут. Девочек Клепа и Маркиза, — рассказали в зоопарке.

Тигрята уже успели немного подрасти. Они с интересом изучают все вокруг, играют друг с другом и знакомятся с сотрудниками зверинца. До полутора месяцев молоком их кормила тигрица, после чего животных перевели на смесь. Это необходимо, чтобы кошки подготовились к переселению в вольер.

У семейства двупалых ленивцев Ирвина и Сони из Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге ранее родился детеныш. На опубликованном видео малыш пытается грызть листья салата, не покидая объятия мамы. Большую часть времени маленький ленивец проводит с родителями, поэтому сотрудники зоопарка пока не могут определить его пол.

До этого самка ската, живущая восемь лет в Приморском океанариуме без самца, самостоятельно произвела на свет трех детенышей. Подобный способ оплодотворения у данного вида вызвал немалое удивление ученых. Как отметили в пресс-службе океанариума, новорожденные скаты, несмотря на совсем юный возраст, отличаются чертами характера.