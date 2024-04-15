В семье ленивцев из Ленинградского зоопарка родился малыш Ленинградский зоопарк показал новорожденного ленивца

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У семейства двупалых ленивцев Ирвина и Сони из Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге родился детеныш, сообщили в пресс-службе зверинца. На опубликованном видео малыш пытается грызть листья салата, не покидая объятья мамы. Большую часть времени маленький ленивец проводит с родителями, поэтому сотрудники зоопарка пока не могут определить его пол.

В основном маленький ленивец пока питается материнским молоком. Но зубки у него уже есть, поэтому малыш по чуть-чуть пробует взрослую пищу: салат, вареную картошку и яблоко, — сказано в сообщении.

Теперь в Ленинградском зоопарке живут четыре двупалых ленивца: самец Ирвин, две взрослые самки Кузя и Соня, а также детеныш. Имя малышу пока не дали.

Ранее в Ленинградском зоопарке генетты, ночные хищники, неожиданно вышли на дневную прогулку. Зверьки выходят на охоту только в сумерках, поэтому их появление перед посетителями в светлое время суток — редкое явление. Обычно днем они спят в своих убежищах. А нарушить свою традицию и покрасоваться перед публикой решили генетты Алиса и Гордон.

В Московском зоопарке любимицей посетителей стала панда Катюша. Директор зверинца Светлана Акулова опубликовала новое видео с малышкой. На кадрах видно, как она вскарабкалась на лестницу, провалилась под нее и искупалась в поилке.