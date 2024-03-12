Живущая восемь лет в одиночестве самка ската родила трех детенышей Живущая в одиночестве в Приморском океанариуме самка ската родила детенышей

Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com/Global Look Press

Самка ската, живущая восемь лет в Приморском океанариуме без самца, самостоятельно произвела на свет трех детенышей, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу учреждения. Подобный способ оплодотворения у данного вида вызвал немалое удивление ученых.

Редкий случай оплодотворения без самца (партеногенез) внутри данного вида мало изучен. Поэтому появление на свет малышей вызвало удивление даже у опытных биологов, — сообщили в океанариуме.

Как отметили в пресс-службе, новорожденные скаты, несмотря на совсем юный возраст, уже отличаются чертами характера. Так, одна из маленьких самок очень любопытна и активна, в то время как две другие — более спокойны. По словам биологов, скаты быстро растут, уже через два-три года родившиеся в океанариуме детеныши превратятся в полноценных взрослых особей диаметром 60–80 см.

Ранее в зоопарке Ростова-на-Дону родились детеныши патагонских мар. В дикой природе эти гигантские морские свинки обитают в Южной Америке. Новорожденные пока еще совсем маленькие, но уже очень активные и проявляют хороший аппетит. Пол детенышей пока определить не удалось, это можно будет сделать через три месяца.