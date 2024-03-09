Детеныши гигантских морских свинок родились в зоопарке Ростова

Фото: t.me/rostov_zoo_official

В зоопарке Ростова-на-Дону родились детеныши патагонских мар, новостью поделились сотрудники учреждения. Отмечается, что мамами стали мары по имени Джейн и Гермиона. В дикой природе эти гигантские морские свинки обитают в Южной Америке.

Они еще совсем крохи, но уже активны, хорошо кушают и везде следуют за своими мамами. Зоологам пока не удалось выяснить пол малышей, но месяца через три это станет возможным, — сказано в публикации.

Ранее панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка. С момента рождения малышка находилась в неэкспозиционном помещении вместе со своей мамой Диндин, однако теперь на нее смогут посмотреть все желающие. Решение о переезде панды было принято, как только работники удостоверились, что Катюша проявляет свойственную ее возрасту активность и самостоятельность.

В начале марта из вольера московского зоопарка «Планета обезьян» на Калужском шоссе сбежал орангутан. При этом вскоре стало известно, что животное быстро вернули на свое место. Сотрудники зоопарка подчеркнули, что "небольшой орангутан" не представляет опасности для окружающих.

До этого появилась информацию, что моржа Салтана из зоопарка Бахчисарайского парка в Крыму научили качать пресс. Директор учреждения Виктор Жиленко пошутил, что животное готовится к сдаче норм ГТО. Вместе с тем Жиленко отметил, что Салтан очень любит показывать публике, чему он научился. Посетители зоопарка в ответ не скупятся на аплодисменты.