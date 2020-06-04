Теплоход времён Российской империи хотят превратить в арт-объект

https://static.news.ru/photo/6a1161f8-a679-11ea-be77-fa163e074e61_660.jpg Фото: krymania.ru

Речной теплоход «Князь Багратион», который уже более 20 лет стоит на приколе в одной из бухт под Судаком в Крыму, могут реконструировать и превратить в арт-объект.

Как передаёт «МК в Крыму», об этом заявил глава администрации Судака Игорь Степиков. Он рассказал, что судно находится на участке, который недавно передали в федеральную собственность. Городские власти рассматривают возможность превратить теплоход в арт-объект, но могут позволить решить судьбу судна его собственнику.

По словам Степикова, теплоход принадлежит местному жителю, который ранее хотел приватизировать земельный участок и сделать на его месте «сумасшедший инвестпроект».

«Князь Багратион» спустили на воду в 1912 году. До 1990-х годов его использовали для круизов по Волге, а потом частный владелец перевёз теплоход в Крым.

Как писал NEWS.ru, в апреле российские исследователи нашли в Чёрном море фрагменты санитарного теплохода «Армения», затонувшего в 1941 году.