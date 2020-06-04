Теплоход времён Российской империи хотят превратить в арт-объект

Речной теплоход «Князь Багратион», который уже более 20 лет стоит на приколе в одной из бухт под Судаком в Крыму, могут реконструировать и превратить в арт-объект.
Как
По словам Степикова, теплоход принадлежит местному жителю, который ранее хотел приватизировать земельный участок и сделать на его месте «сумасшедший инвестпроект».
«Князь Багратион» спустили на воду в 1912 году. До 1990-х годов его использовали для круизов по Волге, а потом частный владелец перевёз теплоход в Крым.
Как писал NEWS.ru, в апреле российские исследователи нашли в Чёрном море фрагменты санитарного теплохода «Армения», затонувшего в 1941 году.
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