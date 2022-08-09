Тело пропавшего в Волгоградской области мальчика нашли в водоеме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водолазы нашли в водоеме тело пропавшего пятилетнего мальчика, который вечером 8 августа пропал в районе Хутора Медведев Волгоградской области, когда отправился на велопрогулку, передает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Следственного управления СКР по региону. Что стало причиной гибели мальчика не сообщается, однако в СК заявили, что признаков криминальной смерти обнаружено не было.

Водолазами было обнаружено и извлечено тело мальчика из водоема. Признаки криминального характера смерти отсутствуют. В ближайшее время следователями СК РФ будет назначен комплекс экспертиз, в ходе проведения которых будет установлена в том числе причина смерти ребенка. По предварительным данным, мальчик скончался в результате утопления, — сообщили в ведомстве.

Ранее в марте этого года в Иркутске пропала 14-летняя девочка. Она отправилась в школу, однако порог учебного заведения подросток не переступила. Вечером того же дня ее заметили в центре города возле Вечного огня, после этого она подошла к другому памятнику и больше ее никто не видел. На поиски отправилось более 70 человек. В результате ее тело было извлечено спасателями из реки Ангары, что в 20 км от Иркутска.