В Иркутске более 70 человек начали поиски пропавшей восьмиклассницы

Более 70 человек приступили к поискам пропавшей восьмиклассницы, которую ищут в Иркутске с 18 марта, сообщает региональное управление МВД на своей странице во «ВКонтакте». Девочка отправилась в школу, но на уроках она не появилась. Отмечается, что вечером того же дня её заметили в центре города возле Вечного огня, после этого школьница отошла к памятнику первопроходцам на Верхней набережной Ангары. Затем её больше никто не видел.

В настоящее время в поисковой операции задействовано свыше 70 человек. Это оперативники из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области и сотрудники различных подразделений городского управления МВД, представители МЧС и Росгвардии, добровольцы отрядов «Лиза Алерт», других волонтёрских организаций и местные жители, — отметили в ведомстве.

20 марта на площадке для сбора мусора в центре Москвы было найдено тело новорождённого ребёнка, говорится в сообщении на сайте городской прокуратуры. Инициирована следственная проверка инцидента.

Ранее сообщалось, что двух восьмимесячных близнецов в тяжёлом состоянии обнаружили в квартире жилого дома на улице Плеханова на востоке Москвы. По данным столичной прокуратуры, малышей некоторое время не кормили, им потребовалась госпитализация.