В Иркутской области нашли тело пропавшей 14-летней школьницы

Спасатели и следователи извлекли из реки Ангары в 20 километрах от Иркутска тело без вести пропавшей 14-летней школьницы Любови Воронцовой, сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР). Видимых повреждений на теле девочки не было найдено. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, следователей-криминалистов центрального аппарата СК России и СУ по Иркутской области, сотрудников ГУ МВД, МЧС и Росгвардии России по Иркутской области. Видимых телесных повреждений на теле подростка не обнаружено. В карманах куртки находился телефон, — говорится в сообщении.

18 марта девочка отправилась в школу, но на уроках она не появилась. Вечером того же дня её заметили в центре города возле Вечного огня, после этого школьница пошла к памятнику первопроходцам на Верхней набережной Ангары. Больше её никто не видел.

Впоследствии более 70 человек приступили к поискам восьмиклассницы.

4 января 2022 года двое мужчин похитили пятилетнюю девочку во время прогулки в Костроме. Позднее тело девочки нашли в комнате одного из городских общежитий. СМИ сообщали, что преступники сначала изнасиловали её, после чего нанесли множественные ножевые ранения и спрятали тело в спортивную сумку. Подозреваемые в убийстве были задержаны.