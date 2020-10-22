Тела умерших пациентов копятся в подвале больницы в Барнауле

https://static.news.ru/photo/45c0fce0-143e-11eb-998a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Инцидент Барнаул/vk.com

Видео из патологоанатомического отделения городской больницы Барнаула № 12 обсуждают в Сети. На кадрах видно, что на металлических стеллажах в подвалах медучреждения лежат трупы, завёрнутые в чёрные пакеты. Подлинность данной информации уже подтвердили в Минздраве.

По словам автора ролика, в пакетах лежат пациенты, которые скончались от коронавируса. Съёмка велась 17 октября.

Как сообщил главный патологоанатом края Владимир Климачев, специалисты пытаются снизить очередность вскрытий, при этом родственники не всегда вовремя забирают тела.

Некоторые располагаются в других регионах, некоторым нужно время, чтобы приехать, — цитирует его «Банкфакс».

Согласно данным ВГТРК «Алтай», в Минздраве Алтайского края подтвердили, что информация в ролике является правдивой.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние сутки в России зафиксирован 15 971 новый случай заражения коронавирусом. В общей сложности за время пандемии в стране заболели 1 463 306 человек.