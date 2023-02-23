В Мариуполе, предположительно, сработала система противовоздушной обороны, сообщили ТАСС в полиции города. По предварительным данным, взрыв прозвучал в районе морского порта. Минобороны информацию не комментировало.
Отработала система ПВО предположительно в районе морского порта, — сказал собеседник агентства.
Информации о пострадавших и каких-либо повреждениях нет.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские войска могут нарастить количество обстрелов в ближайшее время. По его мнению, причиной усиления огня являются праздники. Пушилин добавил, что системы ПВО переведены в усиленный режим, ведется активная батарейная и контрбатарейная борьба.
23 февраля Вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что в результате атаки на граничащую с Украиной территорию пострадали три частных домовладения — в них выбиты окна и посечены фасады.