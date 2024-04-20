Таможенники создали преступное сообщество и поплатились свободой Дагестанские таможенники получили до 10 лет за создание преступного сообщества

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Восемь человек в Дагестане получили от 9 до 10 лет колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, уклонение от уплаты таможенных платежей и злоупотребление полномочиями, сообщает ТАСС. Среди фигурантов сотрудники махачкалинского таможенного поста, регионального управления ГИБДД МВД и гражданские лица. Всех взяли под стражу в зале суда.

Советский районный суд города Махачкалы огласил обвинительный приговор восьми фигурантам уголовного дела, обвинявшимся в организации преступного сообщества, уклонении от уплаты таможенных платежей и злоупотреблении должностными полномочиями. Подсудимые в зависимости от роли и участия каждого в совершении преступления приговорены к 9 и 10 годам строгого режима, — уточнила глава пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Имущество преступников будет арестовано, пока они не удовлетворят гражданский иск на 106 млн рублей. Его подавало Северо-Кавказское таможенное управление Федеральной таможенной службы.

Ранее Басманный районный суд города Москвы отправил под домашний арест двух заместителей начальника Центральной энергетической таможни ФТС России. Фигуранты проходят по уголовному делу о взятках, а также о незаконных получении и разглашении секретных сведений. Всего по делу проходят четыре человека, их задержали 4 апреля.