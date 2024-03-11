Таксистка оболгала участника СВО, обвинив его в изнасиловании Обвинившая участника СВО в изнасиловании подпала под статью о ложном доносе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде возбуждено уголовное дело о ложном доносе в отношении местной жительницы, которая обвинила бойца ЧВК «Вагнер» в изнасиловании, передает портал V1.ru. Мужчина участвовал в СВО, о чем рассказал таксистке, которая довозила его до госпиталя. В результате девушка предложила ему интимные услуги, от которых он не отказался, но позже обвинила его в изнасиловании. До этого он отказался доплатить женщине 100 тысяч рублей вдобавок к 10 тысячам, которые уже отдал.

Она его с Кировского района после якобы изнасилования еще и отвезла сама, пока он спал в машине. Она проехала все возможные отделения полиции, куда могла бы приехать, выбежать из машины и обратиться в правоохранительные органы. Когда ей предъявили все эти улики, она дала признательные показания, — рассказал адвокат участника СВО Азиз Джарулаев.

Мужчина провел под арестом несколько месяцев. В суде также отмечалось, что ранее мужчина отбывал срок за кражу и угон.

Ранее стало известно, что Павел Шувалов, более известный как тулунский маньяк, осужденный на 24 года колонии, погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Он заключил контракт с одной из частных военных компаний в апреле 2023 года и отправился на передовую. Шувалову вынесли приговор в 2021 году. Его обвинили в серии изнасилований и убийствах, которые он совершил в городе Тулуне.