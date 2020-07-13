«Такие митинги не нужны»: мэр Хабаровска оценил акции в поддержку Фургала

https://static.news.ru/photo/64c6eeda-c5ae-11ea-9d29-fa163e074e61_660.jpg Фото: kprf.ru

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук прокомментировал протестные акции, которые охватили город после ареста губернатора Сергея Фургала. Он напомнил, что подобные митинги противозаконны, а в условиях пандемии губительны для их участников.

Такие митинги в городе не нужны. Они противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие. Ведь по статистике один носитель коронавируса заражает шестерых-семерых в толпе. Хорошо, если там не было больных, но я в этом не уверен, — приводит его слова портал DVHab.ru.

Он подчеркнул, что есть более законные способы выражать свой протест и доносить до власти свои пожелания. То, что происходит в городе сейчас, он назвал «неразумным».

Митинги в поддержку Фургала проходили в Хабаровске 11–12 июля. По данным СМИ, в самом массовом из них приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 до 12 тысяч человек.

Власти Хабаровского края, в свою очередь, выступили с обращением. Они призвали жителей региона не поддаваться на действия провокаторов, участвующих в митингах. По их словам, за беспорядками стоят несистемная оппозиция и блогеры.

Как писал NEWS.ru, Сергея Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийства ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. По данным СК РФ, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт.