Свыше 10 автомобилей попали в ДТП под Красноярском На трассе под Красноярском столкнулись 12 автомобилей

Фото: t.me/mvd_24

ДТП с участием 12 автомобилей произошло под Красноярском на трассе Р-255 «Сибирь» в направлении местного аэропорта, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. По данным ведомства, в результате аварии никто не пострадал.

На 805-м км автодороги Р-255 «Сибирь» со стороны города Красноярска в сторону поселка Емельяново произошло несколько автопроисшествий с участием 12 транспортных средств. <...> По предварительной информации, пострадавших в данных дорожно-транспортных происшествиях нет, — говорится в сообщении.

В результате ДТП проезд по данному участку дороги был полностью перекрыт. Движение на нем восстановили час спустя после аварии. В ведомстве призвали водителей аккуратно проезжать данный участок трассы в связи с неблагоприятными дорожными и погодными условиями.

Ранее в Кемеровской области произошло три ДТП с участием восьми автомобилей. По данным ГИБДД, все три аварии случились на одном участке трассы. В результате пострадал один человек.

До этого ДТП с участием порядка 50 автомобилей произошло на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. В результате погибли четыре человека, еще 21 человек пострадал, троих из них госпитализировали.